Певица Анита Цой заявила, что не все артисты могут

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18 ноября 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото: pixabey

Певица Анита Цой сообщила, что не все артисты могут "ужаться" во время пандемии коронавируса. Она признала, что бытовые траты нужно уменьшить, но при этом есть категория знаменитостей, которые не могут экономить на рабочих вопросах.

Артистка отметила, что некоторые артисты тратят деньги не только на себя, но и на содержание работников, помогающих в организации шоу-программ. В числе таких звезд, по словам певицы, она сама, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Светлана Лобода, Ани Лорак и другие.