Стас Пьеха сообщил, почему редко общается со своим сыном
18 ноября 2020, 17:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТВЦ.RU
Стас Пьеха признался, что редко общается со своим маленьким сыном, потому что много работает. Петя родился в браке с моделью Наталией Горчаковой, но супруги сейчас не живут вместе. Мама 6-летнего Петра живёт под Петербургом, а Стас – в Москве.
Певец утверждает, что много сил и времени отдаёт зарабатыванию денег, потому что для него самое главное - обеспечить Петю материально. "С сыном общаюсь мало, а он скучает. Стараюсь слушать его, вижу редко. И это очень сложно - у него такая эмоциональная волна, когда видит меня", - говорит Пьеха.
Артист признался, что считает "недостаточным" то, что он делает для сына.
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