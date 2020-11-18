Стас Пьеха сообщил, почему редко общается со своим сыном

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

18 ноября 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото: pixabey

Стас Пьеха признался, что редко общается со своим маленьким сыном, потому что много работает. Петя родился в браке с моделью Наталией Горчаковой, но супруги сейчас не живут вместе. Мама 6-летнего Петра живёт под Петербургом, а Стас – в Москве.

Певец утверждает, что много сил и времени отдаёт зарабатыванию денег, потому что для него самое главное - обеспечить Петю материально. "С сыном общаюсь мало, а он скучает. Стараюсь слушать его, вижу редко. И это очень сложно - у него такая эмоциональная волна, когда видит меня", - говорит Пьеха.

Артист признался, что считает "недостаточным" то, что он делает для сына.