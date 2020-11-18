ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Стас Пьеха сообщил, почему редко общается со своим сыном

, 17:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

Стас Пьеха сообщил, почему редко общается со своим сыном
фото: pixabey

Стас Пьеха признался, что редко общается со своим маленьким сыном, потому что много работает. Петя родился в браке с моделью Наталией Горчаковой, но супруги сейчас не живут вместе. Мама 6-летнего Петра живёт под Петербургом, а Стас – в Москве.

Певец утверждает, что много сил и времени отдаёт зарабатыванию денег, потому что для него самое главное - обеспечить Петю материально. "С сыном общаюсь мало, а он скучает. Стараюсь слушать его, вижу редко. И это очень сложно - у него такая эмоциональная волна, когда видит меня", - говорит Пьеха.

Артист признался, что считает "недостаточным" то, что он делает для сына.

ЕСт

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью