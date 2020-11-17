Отец Жанны Фриске обратился к поклонникам певицы, приносящим на кладбище бусы, шарики с колокольчиками, конфеты

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17 ноября 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Жанна Фриске, фото из соцсетей

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир Борисович обратился к фанатам своей дочери.

Фанаты бывшей солистки группы "Блестящие" приходят на Николо-Архангельское кладбище, где похоронена Жанна Фриске. На ее могилу приносят конфеты, бусы и шарики с колокольчиками.

Украшения и шары вешают на памятник. Владимир Борисович Фриске понимает, что люди делают это от души, но просит, чтобы не было на могиле чего-то лишнего. Супруге Владимира Фриске, маме Жанны Ольге Владимировне рассказала знакомая женщина, что на шее и на руках на памятнике их дочери появляются какие-то цветочки, - сообщает Teleprogramma.pro.

Фото могилы Жанны Фриске появились в сети. Поклонники к Новому году украсили памятник шариками, цепочками, мишурой. Владимир Борисович попросил: "Конфеты на мраморе не нужны. Хочу, чтобы люди по-другому все делали. Есть ваза на могиле, специальное место. Есть блюда, куда можно класть шарики. Не надо вешать на руку, на шею, на крест. На плиту тоже класть не надо. Там есть ваза для живых цветов, есть для искусственных. На камень, пожалуйста, не кладите".