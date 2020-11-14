ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Sobesednik.ru: Заворотнюк скоро может дать интервью Малахову

, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Sobesednik.ru: Заворотнюк скоро может дать интервью Малахову
Анастасия Заворотнюк. Фото: соцсети

Актриса Анастасия Заворотнюк может в ближайшее время прийти на программу к телеведущему Андрею Малахову. Звезда чувствует себя намного лучше, поэтому мечтает вернуться на экраны.

Сейчас Анастасия восстанавливает силы у себя дома в коттеджном поселке Крекшино. Журналисты узнали, что недавно Заворотнюк звонила Малахову и рассказывала о том, как себя чувствует.

Высказываются предположения, что интервью Малахова и Заворотнюк состоится не в обычной обстановке «Прямого эфира» с приглашенными экспертами, а пройдет или в формате тет-а-тет, или на нейтральной территории, или в привычной домашней обстановке для Анастасии.

Врачи выступают против такого поспешного решения, поскольку оно может отразиться на состоянии Заворотнюк. «Ослабленный болезнью организм может дать сбой», - заявила врач Елена Перелыгина.

Во время выпуска передачи, который был посвящен дню рождения певца Николая Баскова, Андрей Малахов сообщил, что Анастасия Заворотнюк хотела лично позвонить в студию и поздравить певца.

НС

В мире

Участник протестов в Ереване обратился к россиянам: «Армения благодарна России»

Участник протестов в Ереване обратился к россиянам: «Армения благодарна России»

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян опубликовала видеообращение одного из протестущих в Ереване к российским гражданам. На кадрах изображён мужчина, который говорит, что Армения – его родина, а Россия - дом.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью