Sobesednik.ru: Заворотнюк скоро может дать интервью Малахову
14 ноября 2020, 15:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: Собеседник
Актриса Анастасия Заворотнюк может в ближайшее время прийти на программу к телеведущему Андрею Малахову. Звезда чувствует себя намного лучше, поэтому мечтает вернуться на экраны.
Сейчас Анастасия восстанавливает силы у себя дома в коттеджном поселке Крекшино. Журналисты узнали, что недавно Заворотнюк звонила Малахову и рассказывала о том, как себя чувствует.
Высказываются предположения, что интервью Малахова и Заворотнюк состоится не в обычной обстановке «Прямого эфира» с приглашенными экспертами, а пройдет или в формате тет-а-тет, или на нейтральной территории, или в привычной домашней обстановке для Анастасии.
Врачи выступают против такого поспешного решения, поскольку оно может отразиться на состоянии Заворотнюк. «Ослабленный болезнью организм может дать сбой», - заявила врач Елена Перелыгина.
Во время выпуска передачи, который был посвящен дню рождения певца Николая Баскова, Андрей Малахов сообщил, что Анастасия Заворотнюк хотела лично позвонить в студию и поздравить певца.
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