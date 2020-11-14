Sobesednik.ru: Заворотнюк скоро может дать интервью Малахову

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14 ноября 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Анастасия Заворотнюк. Фото: соцсети

Актриса Анастасия Заворотнюк может в ближайшее время прийти на программу к телеведущему Андрею Малахову. Звезда чувствует себя намного лучше, поэтому мечтает вернуться на экраны.

Сейчас Анастасия восстанавливает силы у себя дома в коттеджном поселке Крекшино. Журналисты узнали, что недавно Заворотнюк звонила Малахову и рассказывала о том, как себя чувствует.

Высказываются предположения, что интервью Малахова и Заворотнюк состоится не в обычной обстановке «Прямого эфира» с приглашенными экспертами, а пройдет или в формате тет-а-тет, или на нейтральной территории, или в привычной домашней обстановке для Анастасии.

Врачи выступают против такого поспешного решения, поскольку оно может отразиться на состоянии Заворотнюк. «Ослабленный болезнью организм может дать сбой», - заявила врач Елена Перелыгина.

Во время выпуска передачи, который был посвящен дню рождения певца Николая Баскова, Андрей Малахов сообщил, что Анастасия Заворотнюк хотела лично позвонить в студию и поздравить певца.