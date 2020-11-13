Кристина Асмус продемонстировала на видео, сколько надевает штанов и свитеров, чтобы не замёрзнуть

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13 ноября 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

Кристина Асмус, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Актриса театра и кино Кристина Асмус заботится о своем здоровье, любит тепло и готова казаться толстой, лишь бы в холодное время года не замерзали ноги и руки. Видеозапись, как артистка надевает на себя колготки, несколько штанов и свитеров, пуховик, стала хитом в сети.

Асмус переодевалась в вагончике перед съемками. "Пусть в кадре я буду не такая худая, зато теплооооооо!!!!!", - написала девушка пояснение к ролику.

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Поклонники Кристины Асмус посоветовали ей носить утепленные джинсы на флисе или купить термобелье.

А мужчины-подписчики заметили, что их супруги, как и артистка, когда холодно надевают под джинсы колготки.

Кстати, недавно Кристина Асмус переболела коронавирусом, и театра имени Ермоловой, где она играет, закрывали. Актрисе надо беречься.