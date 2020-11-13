Бывшая супруга Сергея Бондарчука Тата Мамиашвили показала свадебные фото с музыкантом Филиппом Фроловым

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13 ноября 2020, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

Тата Бондарчук, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Бывшая супруга Сергея Бондарчука Тата Мамиашвли вышла замуж. Избранником Таты стал музыкант Филипп Фролов. Дочь известного спортсмена, ныне президента Федерации спортивной борьбы Михаила Мамиашвили, и сын известного режиссера и актера Федора Бондарчука были женаты семь лет.

Тата и Сергей воспитывали двух дочерей Маргариту и Веру. Но два года назад супруги приняли решение о разводе, хотя Сергей всегда хвалился, какая у него прекрасная жена. Для дочек они - любящие родители, Тата и Сергей сохранили добрые отношения.

В жизни бывшей жены Бондарчука 31-летней Таты появилась новая любовь - музыкант и продюсер Филипп Фролов. Он немного моложе женщины.

Влюбленные решили официально оформить отношения. 22 октября Тата и Филипп расписались и отметили торжество в Санкт-Петербурге, - сообщает Тeleprogramma.pro. Прошло три недели, и Тата показала фото со свадьбы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tata Mamiashvili (@tatamamik)

Напомним, в октябре скончалась знаменитая актриса Ирина Скобцева - бабушка Сергей Бондарчука. 22 октября Ирину Скобцеву похоронили.