Бывшая супруга Сергея Бондарчука Тата Мамиашвили показала свадебные фото с музыкантом Филиппом Фроловым

Бывшая супруга Сергея Бондарчука Тата Мамиашвли вышла замуж. Избранником Таты стал музыкант Филипп Фролов. Дочь известного спортсмена, ныне президента Федерации спортивной борьбы Михаила Мамиашвили, и сын известного режиссера и актера Федора Бондарчука были женаты семь лет.
Тата и Сергей воспитывали двух дочерей Маргариту и Веру. Но два года назад супруги приняли решение о разводе, хотя Сергей всегда хвалился, какая у него прекрасная жена. Для дочек они - любящие родители, Тата и Сергей сохранили добрые отношения.
В жизни бывшей жены Бондарчука 31-летней Таты появилась новая любовь - музыкант и продюсер Филипп Фролов. Он немного моложе женщины.
Влюбленные решили официально оформить отношения. 22 октября Тата и Филипп расписались и отметили торжество в Санкт-Петербурге, - сообщает Тeleprogramma.pro. Прошло три недели, и Тата показала фото со свадьбы.
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Напомним, в октябре скончалась знаменитая актриса Ирина Скобцева - бабушка Сергей Бондарчука. 22 октября Ирину Скобцеву похоронили.