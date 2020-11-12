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Юлия Ковальчук опубликовала фото в купальнике и рассказала, чему научилась ко дню рождения

, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Ковальчук опубликовала фото в купальнике и рассказала, чему научилась ко дню рождения
Юлия Ковальчук, фото: vk.com/juliakovalchuk_official

Юлия Ковальчук 12 ноября отмечает день рождения. Певица, начинавшая карьеру в группе «Блестящие», телеведущая Юлия Ковальчук каждый год в своей день рождения задумывается - взрослеет она или стареет.

Сегодня Ковальчук, супруге певца Алексея Чумакова, исполнилось 38 лет. Артистка опубликовала фото в красном спортивном купальнике из бассейна. Судя по этому снимку, Юля с каждым годом хорошеет.

«Я сделала это!!! Честно говоря, было страшновато, потому что такого потока воды я не видела давно, да и падения в эту пучину выглядели пугающе). Но я ведь обещала себе, что попробую, так что отступать было нельзя) Ребята, это круто) Поправка, круто для тех, кто не боится падать, не испытывает страх перед водой и у кого всё в порядке с координацией).  Помните,  делала пост и давала обещание, что до дня рождения сделаю - так вот», - похвалилась Ковальчук, покорившая искусственную волну.

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Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)

Юлия Ковальчук замужем за Алексеем семь лет. Они растят дочь. Самое главное для них - «погода в доме».

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Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)

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