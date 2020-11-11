Григорьев-Аполлонов заявил, что Covid‑19 - «последний гвоздь в крышку гроба шоу‑бизнеса»
11 ноября 2020, 18:06[ «Аргументы Недели» ]Источник: ФАН
Солист популярной группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов пожаловался на бедственное положение представителей шоу-бизнеса из-за пандемии коронавирусной инфекции.
"Это полный трэш, катастрофа, крах! В шоу-бизнес забит гвоздь! В культуру забит последний гвоздь в крышку гроба", – заявил музыкант.
Андрей рассказал, что в этом году у "Иванушки International" юбилей и им исполняется 25 лет. Из-за пандемии концерты по этому случаю отменены. При этом в отрасли шоу-бизнеса, по его словам, работают почти полтора миллиона человек в России, начиная от кассирш, билетеров, заканчивая техниками. "Это же огромный удар! Артисты — это верхушка айсберга, остальные обычные люди за сценой, бабушки-гардеробщицы… Все, хана!" — отметил Григорьев-Аполлонов. Но он не отчаивается, "со своим характером просто расслабился и стою улыбаюсь как дурачок, вот и все!".
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