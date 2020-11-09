Певица Татьяна Овсиенко со своим возлюбленным мечтает о ребенке

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9 ноября 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Татьяна Овсиенко, фото из соцсетей

Певица Татьяна Овсиенко поделилась мечтой о ребенке. После того, как появились слухи о том, что артистку спаивает ее гражданский муж, она попереживала, даже думала судиться.

Больше всего певица переживала за родителей - свою маму и Александра Меркулова, как они воспримут слухи.

Певица живет со своим возлюбленным в квартире на Ленинском проспекте. Как говорит Татьяна, какая-то ее соседка-подруга придумала историю о ее пьянстве и синяках.

По признанию Овсиенко, у них в отношениях с Александром все хорошо. Они пережили карантин. Бывало - расходились в разные комнаты. Но всегда соблюдали принятую традицию ужинать вместе. После карантина съездили отдохнуть в Крым.

И часто думают о ребенке. Татьяна, которой почти 55 лет, все понимает. Меркулов предлагает суррогатную мать, а сын Игорь – взять малыша из детского дома. Пока думают.

Овсиенко и Меркулов вместе несколько лет. Татьяна дождалась возлюбленного из тюрьмы. Но они до сих пор не поженились. По признанию Овсиенко, им и без штампа неплохо живется. Александру она сказала - если что, в 55 готова надеть фату.