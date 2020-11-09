Козловский вступился за Дзюбу, отстраненного от матчей из-за видео в постели: «Ханжество и мракобесие»

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9 ноября 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

Данила Козловский, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актер Данила Козловский заступился за футболиста Артема Дзюбу, которого отстранили от ноябрьских матчей из-за видео в постели. В поддержку нападающего «Зенита» и сборной России Козловский написал в Stories: «Ханжество и мракобесие! А Дзюба был и остается большим талантом и отличным человеком!».

Видеозапись интимного характера попала в соцсети, хейтеры начали травить футболиста. Ему пришлось закрыть свои аккаунты в Инстаграм и в Вконтакте.

А главный тренер сборной России Станислав Черчесов провел беседу с футболистом и принял решение не вызывать Артема на ближайшие матчи.

Многие знаменитости поддержали Артема Дзюбу и выступили в защиту футболиста, - сообщает Тeleprogramma.pro.

Телеведущий Андрей Малахов опубликовал в своем микроблоге фото из своей постели и написал: «Постель в отеле — это не футбольное поле! Дзюба лучший, держись!» Он призвал поклонников отнестись к инциденту с пониманием.