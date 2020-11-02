«Что нам делать? Молчать? Плакать от бессилия?», Дана Борисова написала о домашнем насилии в ее семье

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2 ноября 2020, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Семейные дрязги Даны Борисовой уже почти перестали интересовать публику и в ход пошла тяжелая артиллерия. Теледива написала на своей странице в Instagram, что ее семья столкнулась с домашним насилием.

Она рассказала, что ее дочь Полина пошла в гости к отцу и бабушке с дедушкой. По словам Даны, там отец «с порога стал оскорблять Полину, ты страшная, ты жирная, ты никто, вся в мать, а потом набросился, повалил на пол и избил ремнём». Борисова также сообщила, что бабушка с дедушкой, как только началось «избиение» сразу же ушли в другую комнату, чтобы «не мешать воспитывать ребенка».

«В результате такого воспитания, у неё полосы от ремня по всему телу и вывихнут палец на руке. И что нам делать? Молчать? Плакать эти дни от бессилия? Что нам делать – как справиться с этой болью и как наказать такого насильника?», - задает вопросы читателям телеведущая.

«Как, что делать? Бегом к Малахову и медлить ни в коем случае нельзя, она же вам дочь, а не посторонний человек! Все как вы любите – будет о чем поговорить», - советуют Дане некоторые подписчики. Ну а те, кто восприняли эту историю всерьез рекомендуют зафиксировать побои и обратиться в полицию.