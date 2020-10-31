Роза Сябитова показала фото, какой она была лет 20 назад

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

31 октября 2020, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Роза Сябитова, фото: vk.com/rsyabitova

Известная сваха, телеведущая Роза Сябитова опубликовала фото из своего архива, на котором она запечатлена лет 20-25 назад. На снимке телесваха в строгом костюме - жакет и юбка-карандаш. Тогда Сябитова носила юбку длиной выше колена. У неё были длинные, ниже плеч волосы.

В 2020 году Розе исполнилось 58 лет. У неё интересная работа, взрослые дети, внуков ей дочь и сын пока не подарили. Сябитова построила загородный дома - свила семейной гнездышко.

Сваха решила узнать у своих поклонников отношение к возрасту: "Вопрос на засыпку: «Хотели бы вы снова стать молодой?»". У самой женщины желания вернуться в молодость нет. Ей нравится её жизнь сейчас. По признанию свахи, главное преимущество её "возраста в том, что в любых ситуациях сначала думаешь, потом делаешь".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 30 Окт 2020 в 4:33 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza) 27 Окт 2020 в 3:48 PDT