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Роза Сябитова показала фото, какой она была лет 20 назад

, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Роза Сябитова показала фото, какой она была лет 20 назад
Роза Сябитова, фото: vk.com/rsyabitova

Известная сваха, телеведущая Роза Сябитова опубликовала фото из своего архива, на котором она запечатлена лет 20-25 назад.  На снимке телесваха в строгом костюме - жакет и юбка-карандаш. Тогда Сябитова носила юбку длиной выше колена. У неё были длинные, ниже плеч волосы.

В 2020 году Розе исполнилось 58 лет. У неё интересная работа, взрослые дети, внуков ей дочь и сын пока не подарили. Сябитова построила загородный дома - свила семейной гнездышко.

Сваха решила узнать у своих поклонников отношение к возрасту: "Вопрос на засыпку: «Хотели бы вы снова стать молодой?»". У самой женщины желания вернуться в молодость нет. Ей нравится её жизнь сейчас. По признанию свахи, главное преимущество её "возраста в том, что в любых ситуациях сначала думаешь, потом делаешь".

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Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)

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