Сын Бари Алибасова рассказал, что думает о молодой девушке отца

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

29 октября 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Бари Алибасов, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Представители СМИ недавно прознали, что рядом с продюсером Бари Алибасовым появилась молодая женщина Виктория, которая делает ему массаж, ставит уколы и даже танцует перед ним танец живота.

Сын продюсера Бари Алибасов-младший к этому факту относится спокойно. Он ее видел, подозревает, что Виктория не просто так пол-десятого вечера находится в квартире отца.

"Обычно папа приводит кого-то с улицы, когда ему скучно", - рассказал он. Так и эта женщина, по его словам, появилась. Виктория, судя по всему, моложе первой супруги Алибасова и ему с ней хорошо, это его выбор, считает Бари-младший.

По поводу наследства продюсера Бари не волнуется, так как "все, что отец хотел завещать мне, мы решили передать в фонд одаренных детей им. Игоря Сандлера", как и квартиру. Сейчас Алибасова-младшего волнует только здоровье отца. А поскольку с ним все время находится Сергей Моцарь, который информирует Бари о состоянии Алибасова, он спокоен. "И если эта массажисточка будет выходить за рамки дозволенного, я думаю, он мне об этом сообщит", - добавил Бари Алибасов-младший.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бари Алибасов + группа «На-На» (@alibasov_nana) 28 Окт 2020 в 3:13 PDT