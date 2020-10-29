Адвокат Асмус раскрыла подробности развода актрисы с Харламовым

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29 октября 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели» ]

Кристина Асмус, vk.com/asmus__kristinа

Актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов разводятся мирно. Официально они уже разведены. По поводу дочери вопрос, скорее всего, решен. Жить Настя будет с мамой.

Адвокат Асмус Марина Дубровская раскрыла, что теперь знаменитостям нужно поделить совместно нажитое имущество.

По мнению адвоката, «раздел имущества, скорее всего, будет происходить в мирном, переговорном ключе», — пишет интернет-издание Teleprogramma.pro.

На что из всего общего нажитого имущества претендует исполнительница главной роли в фильме «Текст», адвокат не уточнила.

Также Дубровская поделилась, что «Кристина пытается сохранять дружеские отношения с Игорем».

На разводе настояла именно Асмус. Харламов как мог уговаривал ее сохранить брак, но актриса настояла на разводе.