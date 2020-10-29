Адвокат Асмус раскрыла подробности развода актрисы с Харламовым
29 октября 2020, 18:55[ «Аргументы Недели» ]
Актриса Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов разводятся мирно. Официально они уже разведены. По поводу дочери вопрос, скорее всего, решен. Жить Настя будет с мамой.
Адвокат Асмус Марина Дубровская раскрыла, что теперь знаменитостям нужно поделить совместно нажитое имущество. По мнению адвоката, «раздел имущества, скорее всего, будет происходить в мирном, переговорном ключе», — пишет интернет-издание Teleprogramma.pro.
На что из всего общего нажитого имущества претендует исполнительница главной роли в фильме «Текст», адвокат не уточнила. Также Дубровская поделилась, что «Кристина пытается сохранять дружеские отношения с Игорем».
На разводе настояла именно Асмус. Харламов как мог уговаривал ее сохранить брак, но актриса настояла на разводе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.