Виктория Боня раскрыла, как проводит время с Маратом Сафиным

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28 октября 2020, 20:04 [ «Аргументы Недели» ]

В. Боня и М. Сафин, фото instagram.com/victoriabonya

Виктория Боня, модель, телеведущая, получившая популярность после участия в реалити-шоу "Дом-2", раскрыла, как проводит время с известным российским теннисистом Маратом Сафиным.

Боня выложила в Инстаграм несколько новых фотографий с Сафиным. Молодые люди находятся вместе в Монако, путешествуют, наслаждаются красотами природы. Модель показала Марату самые романтичные места Монако. Они вдвоем забралась на гору, полюбовались закатом. Заметив молодых людей, устроивших тренировку под открытым небо, Марат сказал Виктории что-то смешное, - сообщает Тeleprogramma.pro.

Боня так развеселилась, что вспоминала шутку Сафина и на другой день. "Как я смеюсь с Маратом, так не смеюсь ни с кем. Вчера мы забрались на Собачью Голову — это очень красивое место прямо над Монако, где открывается шикарный вид", — поделилась Виктория Боня.

Фолловеры заметили: "Да, а для девушки важно, чтобы мужчина умел женщину заставить улыбаться, ее это цепляет", "Самое главное, что Вика счастлива в эти моменты!", "Марат — красавчик! Вы шикарная и утонченная. Отличный тандем".

В Монако живёт дочь Виктории Бони Анджелина. Модель родила девочку от бизнесмена Алекса Смерфита.

Вика и Алекс пожили вместе несколько лет, но официально не поженились и в итоге расстались. Малышка Анджелины уже ходит в школу. Во время карантина Боня погостила у бывшего возлюбленного.