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Пользователи сравнили фотографии Лизы и молодой Аллы Пугачевой: «Очень не похожи»

, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Пользователи сравнили фотографии Лизы и молодой Аллы Пугачевой: «Очень не похожи»
Фото: Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми, Instagram

На фанатской странице Лизы Галкиной  опубликовали коллаж из двух фотографий: маленькой наследницы и Аллы Пугачевой в подростковом возрасте.

«Лиза и мама», - подписал автор.

Однако поклонники не заметили сходства между Пугачевой и ее младшей дочерью. Некоторые даже призвали не пытаться найти похожие черты, поскольку Примадонна – «не родная мать».

Другие были возмущены, что их в очередной раз сравнивают: «Сколько можно обсуждать, похожи они или не похожи?».

«Дети на Аллу не похожи. Не придумывайте, пожалуйста, что у них одно лицо», «Небо и земля», - высказали подписчики.

Ранее юморист Максим Галкин разместил совместный снимок с супругой, сделанный 18 лет назад. 

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Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa)

БА

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