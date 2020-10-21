Располневшую Еву Польну можно узнать только по голосу, пишут СМИ

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21 октября 2020, 22:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Ева Польна, фото: facebook.com/polnaeva

Располневшую певицу, солистку группы "Гости из будущего" Еву Польну можно узнать только по голосу. Так пишут СМИ после выступления артистки в одном из московских ресторанов.

Многие женщины жалуются, что за месяцы самоизоляции поправились на 10-15 килограммов. Возможно, Еву Польну постигла та же участь.

В ресторане ждали выступления певицы. А когда на сцену вышла исполнительница в ярком платье длиной до пола и в свободном черном жакете, Польну узнали только по голосу. Зрители зашептались: "Располнела донельзя", "Совсем не следит за собой".

Естественно, свой вес певица ни с кем не обсуждала. Прекрасно исполнила свои хиты.

Недавно Ева Польна рассказала о своей жизни: она поет, занимается воспитанием детей, осваивает цигун и японское искусство владения мечом иайдо. Так что скоро ее фигура будет в порядке.

А еще артистка задумала стать художницей и получает третье высшее образование в Суриковском училище.