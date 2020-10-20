Александр Ревва поздравил свою любимую супругу с днем рождения
20 октября 2020, 14:11[ «Аргументы Недели» ]
Популярный шоумен Александр Ревва написал трогательный и нежный пост в честь дня рождения его супруги Анжелики. Ей исполняется 38 лет. Александр признался, что никогда не забудет их первую встречу.
"Спасибо Богу за то, что подарил мне Тебя!!! Спасибо Тебе за безумную Любовь, которая делает меня сильным и настоящим мужчиной!" - написал Ревва. Он поблагодарил Анжелику за детей, пожелав ей оставаться такой же нежной, красивой и любимой.
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