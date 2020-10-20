Воспитанник Кубанского казачьего хора выступит в команде Шнурова на

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20 октября 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

1tv.ru

Артист Краснодарской филармонии Евгений Панчехин почти с первых слов народной песни "Распрягайте, хлопцы, коней" покорил шоумена Сергея Шнурова и других членов жюри на шоу "Голос".



Теперь воспитанник школы Кубанского казачьего хора будет идти к победе под покровительством лидера "Ленинграда". По словам Евгения, он пытается пробовать себя в разных жанрах, а не только в академическом.



Высокие оценки уроженцу Кубани дали и другие члены жюри: Баста, Полина Гагарина, Евгений Сюткин.



"Ну ты понимаешь, да, как круто ты заряжал вообще? Я сидел насвистывал, было здорово", - прокомментировал выступление Панчехина рэпер Василий Вакуленко.