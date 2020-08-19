Лолита Милявская рассказала, почему иронично относится к харассменту

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

19 августа 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Звезда российской эстрады Лолита относится с долей иронии к молодежным движениям, которые в агрессивной форме осуждают сексуальное насилие. Она подчеркнула, что современное общество наполнено стереотипами относительно женщин. Лолита считает, что творчество будет способствовать разрешению проблемы. Также она добавила, что важно учитывать личное восприятие каждого человека.

Певица отметила, что общество открыто говорит, что у женщины есть срок годности. С определённого момента, если у неё есть деньги, её рассматривают как средство передвижения по жизни. "Если это описано классиками более ста лет назад, и проблема никуда не исчезла, значит она не исчезнет. Здесь вопрос личного восприятия", - считает артистка.