Агутин поделился, как изменились правила авиаперелета и заключил: «вся борьба насмарку»

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17 августа 2020, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]

Леонид Агутин, фото: vk.com/agutin_leonid

Музыкант Леонид Агутин опубликовал свое фото из салона самолета и поделился, как изменились правила авиаперелета в связи с распространением коронавируса COVID-19. Когда и в каком направлении летел артист, он не уточнил. Как и положено, Агутин во время полета сидел в маске.

Говорят, что во время полета нужно пить воду. Агутин захотел не просто воду, а с лимоном. Попросил у стюардессы. Оказывается, нельзя. Роспотребнадзор запретил.

"Нельзя лимон. Роспотребнадзор запретил. Мало ли, кто его там нарезает. Опасно. Ну, говорю, девушка, я рад! Нашли корень зла! Теперь мы быстро разделаемся с этой заразой! Сижу, пью воду без лимона. Не интересно, но я терплю! Дело серьёзное! И тут стюардесса приносит горячее. Открываю я контейнер, а там, ТЫДЫЩ! рядом с рыбой и рисом, лежит аккуратно отрезанный кусок лимона!" - рассказал музыкант и заключил: "Вся борьба насмарку".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леонид Агутин (@agutinleonid) 16 Авг 2020 в 2:01 PDT