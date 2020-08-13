Умер Сергей Куницкий. Актеру было 35 лет

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13 августа 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Куницкий, фото с сайта театра

Умер актер театра и кино Сергей Куницкий. Артисту было всего лишь 35 лет. В Московском Губернском театре, где работал Сергей Куницкий, сообщили, что он скончался 12 августа.

Куницкий в театре играл Петю Трофимова в «Вишнёвом саде», Городулина в «На всякого мудреца довольно простоты», Курносого в «Энергичных людях», капуцин, Линьер и Ле Бре в «Сирано де Бержераке» — это лишь небольшой перечень его ролей.

Куницын снялся в нескольких десятках популярных фильмов и телесериалов, «Тест на беременность», «Мосгаз», «Битва за Севастополь».

«Внезапный уход, огромная, непостижимая потеря, которую невозможно пока ни осознать, ни принять», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Московского губернского театра.

«Талантливый артист, светлый, добрый человек, Сергей пришел в Московский Губернский театр с первых дней его существования и был одним из ведущих актеров труппы… Яркий, самобытный, с потрясающим чувством юмора и пластикой, — без него невозможно представить многие наши спектакли...», - говорится в сообщении.

Выразили соболезнования: «Соболезнуем родным и близким, крепитесь». Причина смерти актера не сообщается.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Куницкий (@sergei_kynitskii) 3 Ноя 2019 в 9:52 PST