Умер Сергей Куницкий. Актеру было 35 лет

Умер актер театра и кино Сергей Куницкий. Артисту было всего лишь 35 лет. В Московском Губернском театре, где работал Сергей Куницкий, сообщили, что он скончался 12 августа.
Куницкий в театре играл Петю Трофимова в «Вишнёвом саде», Городулина в «На всякого мудреца довольно простоты», Курносого в «Энергичных людях», капуцин, Линьер и Ле Бре в «Сирано де Бержераке» — это лишь небольшой перечень его ролей.
Куницын снялся в нескольких десятках популярных фильмов и телесериалов, «Тест на беременность», «Мосгаз», «Битва за Севастополь».
«Внезапный уход, огромная, непостижимая потеря, которую невозможно пока ни осознать, ни принять», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Московского губернского театра.
«Талантливый артист, светлый, добрый человек, Сергей пришел в Московский Губернский театр с первых дней его существования и был одним из ведущих актеров труппы… Яркий, самобытный, с потрясающим чувством юмора и пластикой, — без него невозможно представить многие наши спектакли...», - говорится в сообщении.
Выразили соболезнования: «Соболезнуем родным и близким, крепитесь». Причина смерти актера не сообщается.
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