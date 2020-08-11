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Назван самый высокооплачиваемый актер в мире

, 18:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Forbes

Назван самый высокооплачиваемый актер в мире
Дуэйн Джонсон с детьми. Фото: соцсети

Дуэйн «Скала» Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером в мире. Рейтинг самых «дорогих» знаменитостей опубликовал журнал Forbes, суммарно первые 10 человек из списка за год заработали свыше 545,5 миллионов долларов.

Дуэйн Джонсон за год получил более 87,5 миллионов долларов, при этом 23,5 он заработал за роль в фильме «Красное уведомление». Его коллега по фильму Райан Рейнольдс занял в списке вторую строчку – его заработок составил порядка 71,5 миллионов долларов. Третье место досталось Марку Уолбергу, который за год обогатился на 58 миллионов долларов.

В список также попали Бен Аффлек, Вин Дизель, Акшай Кумар, Лин-Мануэль Миранда, Уилл Смит, Адам Сэндлер и Джеки Чан.

АБ

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