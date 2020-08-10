Марина Зудина рассказала об отношениях с Андреем Смоляковым

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10 августа 2020, 20:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 7days.ru

Марина Зудина, фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress.com

Вдова Олега Павловича Табакова актриса Марина Зудина рассказала об отношениях с актером театра и кино Андреем Смоляковым. После того, как Марина Зудина осталась без любимого супруга, появились разные слухи о ее личной жизни.

Более 30 лет актриса знакома со Смоляковым. Андрей и Марина вместе начинали работать в театра, созданном Табаковым, "Табакерка". Им всегда есть о чем поговорить, что вспомнить.

Не секрет, что Смоляков женат на дизайнере Дарье Смоляковой. Она постоянно живет в Англии, супруг летает в Лондон.

Однажды Марина Зудина с дочкой Марией Табаковой побывали на Неделе моды в Лондоне. И встретились там со Смоляковым. Он, естественно, на мероприятие пришел с женой, создающей модную одежду. Увидев друг друга, коллеги обрадовались, обнялись. Этот момент запечатлели папарацци. Фото попало в глянцевые журналы.

Злопыхатели, заметившие Зудину якобы в объятия Смолякова, сразу приписали им романтические отношения.

Об этом случае, спустя некоторое, время Марина Зудина рассказала в интервью журналу "Караван историй", отметив: "Чего только люди не придумают".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Зудина (@marinazudina_official) 4 Авг 2020 в 7:53 PDT