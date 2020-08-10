Марина Зудина рассказала об отношениях с Андреем Смоляковым

Вдова Олега Павловича Табакова актриса Марина Зудина рассказала об отношениях с актером театра и кино Андреем Смоляковым. После того, как Марина Зудина осталась без любимого супруга, появились разные слухи о ее личной жизни.
Более 30 лет актриса знакома со Смоляковым. Андрей и Марина вместе начинали работать в театра, созданном Табаковым, "Табакерка". Им всегда есть о чем поговорить, что вспомнить.
Не секрет, что Смоляков женат на дизайнере Дарье Смоляковой. Она постоянно живет в Англии, супруг летает в Лондон.
Однажды Марина Зудина с дочкой Марией Табаковой побывали на Неделе моды в Лондоне. И встретились там со Смоляковым. Он, естественно, на мероприятие пришел с женой, создающей модную одежду. Увидев друг друга, коллеги обрадовались, обнялись. Этот момент запечатлели папарацци. Фото попало в глянцевые журналы.
Злопыхатели, заметившие Зудину якобы в объятия Смолякова, сразу приписали им романтические отношения.
Об этом случае, спустя некоторое, время Марина Зудина рассказала в интервью журналу "Караван историй", отметив: "Чего только люди не придумают".
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