Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Британский телеведущий упал с велосипеда и сломал позвоночник

, 17:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

Британский телеведущий упал с велосипеда и сломал позвоночник
фото: pixabey

Известный британский телеведущий и продюсер Саймон Коуэлл упал с велосипеда и сломал позвоночник. 60-летний шоумен испытывал новую модель электрического велосипеда и не справился с управлением, пишет газета Mail On Sunday.

Представитель Коуэлла сообщил изданию, что теперь ведущему предстоит операция. Коуэлл создал формат телевизионных шоу по поиску талантов Got Talent, ставшим популярным во многих странах мира. В 2014 году проект попал в  Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный телеформат реалити-шоу.

ЕСт

В мире

Тихановская не намерена участвовать в протестных мероприятиях

Тихановская не намерена участвовать в протестных мероприятиях

Члены команды Светланы Тихановской, выступившей в качестве кандидата в президент Белоруссии, заявили, что не станут принимать участие в проходящих в стране акциях протеста, чтобы не допустить провокаций.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью