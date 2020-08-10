Британский телеведущий упал с велосипеда и сломал позвоночник
10 августа 2020, 17:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТВЦ.RU
Известный британский телеведущий и продюсер Саймон Коуэлл упал с велосипеда и сломал позвоночник. 60-летний шоумен испытывал новую модель электрического велосипеда и не справился с управлением, пишет газета Mail On Sunday.
Представитель Коуэлла сообщил изданию, что теперь ведущему предстоит операция. Коуэлл создал формат телевизионных шоу по поиску талантов Got Talent, ставшим популярным во многих странах мира. В 2014 году проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый успешный телеформат реалити-шоу.
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