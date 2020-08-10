Юрий Гальцев удивил фанатов новым имиджем

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10 августа 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Юрий Гальцев и Елена Степаненко. Фото: соцсети

Юморист Юрий Гальцев полностью сменил стиль и избавился от лишнего веса. Поклонники артиста предполагают, что на изменения во внешности артиста подтолкнула молодая возлюбленная – ходят слухи, что ради нее он даже сел на диету.

Оценила преображение Гальцева и Елена Степаненко, на шоу к которой он пришел в качестве гостя. Юморист появился в студии постройневший, одетый в стильный синий костюм, бирюзовую рубашку и ярко-розовый галстук-бабочку. В Сети комментаторы засыпали артиста комплиментами: «Вот это да! Я в восторге от нового имиджа Юрия», «Не узнала Гальцева! Как он похудел!».

Степаненко тоже одобрила новый образ коллеги. «Глаза дружбы редко ошибаются», говорил в свое время Вольтер! И вот смотрю я в глаза своего друга Юры, вижу в них столько тепла и любви! Поверьте мне, эта любовь способна преодолеть все на свете! Прошу вас, не бойтесь, просто любите! И тогда все неприятности обойдут вас стороной!» - сказала она.