Андрей Апполонов-Григорьев из «Иванушек» похвалился подросшими сыновьями-спортсменами

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9 августа 2020, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]

Андрей Григорьев-Апполонов, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Андрей Григорьев-Апполонов из «Иванушек» похвалился подросшими сыновьями-спортсменами. Рыжий «Иванушка» пережил развод с супругой Машей. К счастью, бывшие супруги развелись без скандала и сохранили нормальные отношения.

Бывшая жена Григорьева-Апполонова уже вышла замуж и родила третьего ребенка. Ее избранником стал спортсмен - баскетболист Андрей Зубков. У артиста тоже появилась новая любовь, Маша знает о «брюнетке», которая моложе Григорьева-Апполонова на 30 лет. С новой возлюбленной Рыжий «Иванушка» провел период самоизоляции в Сочи и готов строить серьезные отношения.

А теперь к отцу на Черное море приехали сыновья - 16-летний Иван и 12-летний Артемий. Их знаменитый родитель похвалился в соцсетях, как проводит время с детьми в Сочи на море.

На своей странице в соцети ВКонтакте Андрей Григорьев-Апполонов выложил видеозапись, показав, как старший сын «эпично» делает прыжок в море с яхты. По словам рыжего «Иванушки», он сам в таком возрасте боялся делать сальто и начал «выпендриваться» только после 18 лет. «Ну а что, спортсмен!» — с гордостью заявил артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григорьев-Апполонов Андрей (@apollonov_ag) 6 Авг 2020 в 10:09 PDT

Сыновья Андрея и Марии занимаются хоккеем. Григорьев-Апполонов забрал детей у бывшей жены, а Мария пока занимается младшим сыном, родившимся зимой. Кстати, на юбилее Андрея-первого Маша была.