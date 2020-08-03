Дочь-студентка Немцова и Одинцовой вышла замуж

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3 августа 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]

свадьба, фото: pixabay.com

Екатерина Одинцова опубликовала фото своей дочери Дины в свадебном платье. 18-летняя дочь журналистки и политика Бориса Немцова Дина вышла замуж за студента МГУ Дмитрия Матевосова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Одинцова (@odintsovaprtrend) 2 Авг 2020 в 5:31 PDT

Новоиспеченному зятю Одинцовой 20 лет. Екатерина поздравила молодоженов, опубликовав пожелание в соцсети: "Дина и Димитрий, поздравляю с законным браком! Совет да любовь! Будьте счастливы, дети мои".

Ребята свадьбу отложили на год, они расписались в ЗАГСе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Одинцова (@odintsovaprtrend) 2 Авг 2020 в 11:08 PDT



Знаменистости, мамы взрослых дочерей Лариса Гузеева, Екатерина Стриженова, Любовь Толкалина поздравили пару.

Дина Немцова и Дмитрий Матевосов до ЗАГСа встречались почти три года. О помолвке они объявили месяц назад. Отметим, 48-летняя Екатерина Одинцова ранее женила старшего сына Антона Немцова.

И понятно, в кого такая красавица дочь Екатерины Дина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Одинцова (@odintsovaprtrend) 30 Июл 2020 в 1:58 PDT