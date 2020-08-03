Дочь-студентка Немцова и Одинцовой вышла замуж

Екатерина Одинцова опубликовала фото своей дочери Дины в свадебном платье. 18-летняя дочь журналистки и политика Бориса Немцова Дина вышла замуж за студента МГУ Дмитрия Матевосова.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Новоиспеченному зятю Одинцовой 20 лет. Екатерина поздравила молодоженов, опубликовав пожелание в соцсети: "Дина и Димитрий, поздравляю с законным браком! Совет да любовь! Будьте счастливы, дети мои".
Ребята свадьбу отложили на год, они расписались в ЗАГСе.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Знаменистости, мамы взрослых дочерей Лариса Гузеева, Екатерина Стриженова, Любовь Толкалина поздравили пару.
Дина Немцова и Дмитрий Матевосов до ЗАГСа встречались почти три года. О помолвке они объявили месяц назад. Отметим, 48-летняя Екатерина Одинцова ранее женила старшего сына Антона Немцова.
И понятно, в кого такая красавица дочь Екатерины Дина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram