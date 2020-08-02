Навка и Песков отмечают знаменательное событие

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2 августа 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели» ]

Т. Навка и Д. Песков, Инстаграм

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечают знаменательное событие. Она стали официально мужем и женой пять лет назад. В 2015 году их свадьбу называли свадьбой года. Навка и Песков отмечают "деревянную" свадьбу.

Счастливая Татьяна опубликовала в Инстаграм фото с мужем, который смотрит на нее влюбленными глазами, и написала: "И пусть так будет всегда!!!". "Так и будет!", - отвечают подписчики и поздравляют семью: "От всей души поздравляю вас!!! Совет да любовь на долгие долгие годы!!! Вы очень красивая пара!!!".

Свадьбу Песков и Навка отмечали в Сочи. Праздник запомнился не только виновникам торжества, но и всем гостям свадьбы. Продюсер Яна Рудковская была на свадьбе Навки и Пескова с мужем фигуристом Евгением Плющенко. "Я помню этот день. Любви и много-много бесконечного счастья", - пожелала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 1 Авг 2020 в 9:06 PDT