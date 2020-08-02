Навка и Песков отмечают знаменательное событие

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечают знаменательное событие. Она стали официально мужем и женой пять лет назад. В 2015 году их свадьбу называли свадьбой года. Навка и Песков отмечают "деревянную" свадьбу.
Счастливая Татьяна опубликовала в Инстаграм фото с мужем, который смотрит на нее влюбленными глазами, и написала: "И пусть так будет всегда!!!". "Так и будет!", - отвечают подписчики и поздравляют семью: "От всей души поздравляю вас!!! Совет да любовь на долгие долгие годы!!! Вы очень красивая пара!!!".
Свадьбу Песков и Навка отмечали в Сочи. Праздник запомнился не только виновникам торжества, но и всем гостям свадьбы. Продюсер Яна Рудковская была на свадьбе Навки и Пескова с мужем фигуристом Евгением Плющенко. "Я помню этот день. Любви и много-много бесконечного счастья", - пожелала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram