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Разин рассказал о госпитализации бывшего солиста «Ласкового мая»

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Разин рассказал о госпитализации бывшего солиста «Ласкового мая»
Андрей Разин. Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Komsomolskaya Pravda

Продюсер Андрей Разин сообщил, что экс-солист группы «Ласковый май» был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. Разин не уточнил, что случилось с музыкантом.

Разин рассказал, что Александра Прико доставили во второе терапевтическое отделение городской больницы Святого Георгия Победоносца в Петербурга. «Специалисты больницы делают все возможное, чтобы провести оперативную диагностику и оказать квалифицированную медицинскую помощь Александру… Готов в любой момент вылететь в Санкт-Петербург. Надеюсь, что все было хорошо», - сказал продюсер.

Ранее Андрей Разин предъявил неласковый ультиматум Юрию Шатунову.

АБ

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