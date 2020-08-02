Разин рассказал о госпитализации бывшего солиста «Ласкового мая»
2 августа 2020, 16:56[ «Аргументы Недели» ]
Продюсер Андрей Разин сообщил, что экс-солист группы «Ласковый май» был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. Разин не уточнил, что случилось с музыкантом.
Разин рассказал, что Александра Прико доставили во второе терапевтическое отделение городской больницы Святого Георгия Победоносца в Петербурга. «Специалисты больницы делают все возможное, чтобы провести оперативную диагностику и оказать квалифицированную медицинскую помощь Александру… Готов в любой момент вылететь в Санкт-Петербург. Надеюсь, что все было хорошо», - сказал продюсер.
Ранее Андрей Разин предъявил неласковый ультиматум Юрию Шатунову.
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