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Кристина Асмус пожаловалась, что после развода «вот так заниматься любовью» приходится только на сцене

, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]

Кристина Асмус пожаловалась, что после развода «вот так заниматься любовью» приходится только на сцене
Фото: соцсети

Роли бывают разные, но Кристина Асмус, похоже, решила эксплуатировать образ раскрепощенной сексуальной красотки. И старается она на пределе своих недюжинных актерских талантов, прямо слезу вышибает из зрителей. Особенно сейчас, когда история с разводом с Гариком Харламовым буквально у всех на слуху, к ее интимной жизни приковано внимание не только зрителей. 

«После развода оргазм только такой», - написала она в своем аккаунте в Instagram  и выложила видео эротической сцены.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

«Поставлю на звонок», «Когда-нибудь ваша дочь увидит это видео. И будет очень гордиться вами...», «Почему вы всегда вспоминаете про развод. Все уже поняли, что вы свободны», « Талант прямо так и прет изо всех щелей...», - комментируют видео пользователи сети.

БИ

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