Когда популярностью сыт не будешь, приходится вкладывать деньги в бизнес. «Деловые интересы» российских знаменитостей необычны

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

1 августа 2020, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Когда популярностью сыт не будешь, приходится вкладывать деньги в бизнес. И «деловые интересы» российских знаменитостей довольно необычны и не всегда удачны.

Ксению Собчак уже кто только не назвал «крабовой королевой», а все потому, что экс-кандидат в президенты решила подмять под себя крабовый бизнес. И что делать? Слава-то не долговечна, а кушать хочется всегда. К тому же Ксения на язык несдержанна и любит устраивать различные провокации, которые рекламодатели никак не желают оценивать по достоинству, а наоборот, пытаются всячески от нее откреститься. Поэтому предприимчивая дамочка не стала ждать милости от природы, а решила вложить «кровно заработанные» в доходное дело.

Сначала телеведущая планировала приобрести долю в крабовом бизнесе и договорилась о покупке 40% в двух фирмах — «Курильский универсальный комплекс» и «Монерон». Суд арестовал активы компаний и заблокировал сделку из-за того, что фирмы проходят по уголовному делу крабового короля Олега Кана. Ксения не стала сдаваться и повторно подала заявление в налоговую службу о регистрации права собственности на 50% компаний.

Лев Лещенко делает мебель. Ну не сам, конечно. Но прибыль от ООО «Мебельная фабрика Кольчугино» идет именно в его карман. Годовая выручка компании в 2010 году составляла рекордные 172 миллионов рублей, а вот к 2020 упала всего до 2,5.

Сергей Лазарев как настоящий мачо владеет кондитерской для собак «Пудель-штрудель». Из-за раскрученного имени бизнес пользовался бешеной популярностью, но в прошлом году «Пудель-штрудель» оказался на грани разорения - убыток составил почти три миллиона рублей. В общем, как показывает практика, с бизнесом все не так просто и, кажется, петь у наших звезд получается все же лучше.