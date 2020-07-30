Ёлка показала поклонникам нового члена семьи: «Я мать»
30 июля 2020, 20:26[ «Аргументы Недели» ]
Певица Ёлка сообщила поклонникам грандиозные новости. Популярная артистка рассказала, что теперь она является матерью. По словам певицы, в ближайшее время Елку можно будет заметить на прогулке с ее "пацаном".
Елизавета Иванцив стала хозяйкой очаровательного пса. Питомец покорил сердце исполнительницы, и Ёлка предупредила, что теперь все, что она будет выкладывать в соцсети, будет связано с этим милым щенком. "Если видите меня на улице с пацаном, я занята. Я мать", - написала Ёлка.
"Он чудесный. Нам срочно нужна фотосессия с этим парнем", "Поздравляем с пополнением!", "Мальчику очень повезло!", - пишут в комментариях.
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