Ёлка показала поклонникам нового члена семьи: «Я мать»

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30 июля 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

певица Елка, фото: соцсети

Певица Ёлка сообщила поклонникам грандиозные новости. Популярная артистка рассказала, что теперь она является матерью. По словам певицы, в ближайшее время Елку можно будет заметить на прогулке с ее "пацаном".

Елизавета Иванцив стала хозяйкой очаровательного пса. Питомец покорил сердце исполнительницы, и Ёлка предупредила, что теперь все, что она будет выкладывать в соцсети, будет связано с этим милым щенком. "Если видите меня на улице с пацаном, я занята. Я мать", - написала Ёлка.

"Он чудесный. Нам срочно нужна фотосессия с этим парнем", "Поздравляем с пополнением!", "Мальчику очень повезло!", - пишут в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Вальдемаровна (@elkasinger) 29 Июл 2020 в 11:17 PDT