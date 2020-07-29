Мария Голубкина изменила цвет волос и помолодела на несколько лет

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29 июля 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Голубкина, фото: Gennadii Usoev, globallookpress.com

Актриса Мария Голубкина показала, как ей удалось выглядеть моложе. Голубкина изменила цвет волос. Актриса не осветлила волосы, не стала блондинкой. Но, как заметили пользователи сети, Маша с каштановыми волосами словно 15 лет сбросила.

Поклонники артистки заметили, что она очень хорошо выглядит, настоящая красавица. Также фолловеры заметили, что она похожа на свою сестру Марию Миронову и актрису Людмилу Зайцеву в молодости. Маша Голубкина ответила, что Зайцева - ее кино-мама.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГОЛУБКИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА (@golubkina1973) 26 Июл 2020 в 5:38 PDT

Голубкина редко пользуется косметикой, но волосы красит, порой ярко. Недавно она опубликовала видео "Акт самолюбования", где запечатлена с кончиками волос красного цвета.

Возможно, Мария хорошо отдохнула, поэтому помолодела и посвежела. Отдыхает актриса в Ярославле на Волге.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГОЛУБКИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА (@golubkina1973) 28 Июл 2020 в 3:51 PDT