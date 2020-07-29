Актриса театра и кино Мария Порошина изменилась после похудения так, что поклонники с трудом узнают ее. Сама актриса похвалилась, что сейчас у нее вес такой, как был, когда училась в 10 классе.
Порошина - многодетная мама. Всякий раз после рождения ребенка ей приходилось избавляться от набранных во время беременности килограммов. Младший ребенок 46-летней актрисы - сын Андрей. Через несколько месяцев после его появления на свет Прошина начала худеть.
На днях актриса опубликовала фото в Инстаграм и обрадовала своих поклонников, сообщив, что возобновилась работа над сериалом "Родители".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фолловеры сразу обратили внимание, как похудела Порошина. "Вы очень красивая женщина", "Вылитая Мэрилин Монро!" - пишут в комментариях. (Орфография и пунктуация сохранены).
Похудению помогло участие Марии в шоу "Танцы со звездами". Многодетной маме удалось стать финалисткой. И похудев, вернуть фигуру, как у десятиклассницы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram