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29 июля 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Порошина, фото из соцсети

Актриса театра и кино Мария Порошина изменилась после похудения так, что поклонники с трудом узнают ее. Сама актриса похвалилась, что сейчас у нее вес такой, как был, когда училась в 10 классе.

Порошина - многодетная мама. Всякий раз после рождения ребенка ей приходилось избавляться от набранных во время беременности килограммов. Младший ребенок 46-летней актрисы - сын Андрей. Через несколько месяцев после его появления на свет Прошина начала худеть.

На днях актриса опубликовала фото в Инстаграм и обрадовала своих поклонников, сообщив, что возобновилась работа над сериалом "Родители".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna) 28 Июл 2020 в 11:50 PDT

Фолловеры сразу обратили внимание, как похудела Порошина. "Вы очень красивая женщина", "Вылитая Мэрилин Монро!" - пишут в комментариях. (Орфография и пунктуация сохранены).

Похудению помогло участие Марии в шоу "Танцы со звездами". Многодетной маме удалось стать финалисткой. И похудев, вернуть фигуру, как у десятиклассницы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna) 22 Июл 2020 в 2:14 PDT