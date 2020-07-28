«Ему 50 лет, он женат и отец троих детей», Гоша Куценко приглашал в отель юную красотку-блогершу

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28 июля 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Юная красавица-блогерша рассказала на своем канале в TikTok, что Гоша Куценко всеми правдами и неправдами старался «затащить» ее в гостиничный номер. Сделала она это не чтобы похвалиться вниманием звезды к собственной персоне, как решили многие, а чтобы поднять тему мужских манипуляций и измен.

«Недавно мне написал известный российский актер с предложением встретиться за чашечкой чая. Небольшая ремарка - ему 50 лет, он женат и отец троих детей. Но потом он назвал адрес пятизвездочного отеля и предлагает заехать к нему на полчасика», - поделилась историей блогер Алина.

Когда девушка отказалась, артист стал «манипулировать», рассказывая, как много она потеряет, если не поедет в отель. Алина подчеркнула, что возможно Куценко и правда всего лишь хотел попить чайку в ее компании, но почему-то он ответил отказом на попытку встретиться просто в кафе, или ином публичном месте.

В общем, переписка длилась четыре часа, но каждый остался при своем. Однако девушка выложила все скриншоты в сеть, сообщив, что артист в курсе, что весь их диалог стал достоянием публики.