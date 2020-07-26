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26 июля 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Бочкарева, фото: vk.com/nb_official

Актриса Наталья Бочкарева в свой юбилейный день рождения решилась на признание. 25 июля Бочкаревой исполнилось 40 лет. Сейчас звезда сериала "Счастливы вместе", мама троих детей спокойна и счастлива. А в прошлом году в ее жизни были тяжелые дни.

Бочкарева была задержана в состоянии алкогольного опьянения во время управления автомобилем и еще у нее обнаружили пакетик с наркотиками. Она сама об этом сообщила правоохранителям.

Пройти медицинское освидетельствование актриса отказалась, и ее лишили водительских прав. В январе 2020 года суд признал Наталью Бочкареву виновной в хранении наркотических средств.

Новости, распространенные в СМИ о том, что в белье знаменитости найдены запрещенные вещества, получили широкий общественный резонанс. Актрисе задавали много вопросов о скандале.

В свой юбилей Наталья Бочкарева написала пост в Инстаграм. Актриса отметила, что она раскрыла всю правду и назвала имя человека, который, по ее мнению устроил для нее адское время, в одной из программ на телевидении. Она рассказала о бесконечных походах к якобы экспертам, о продолжительном ожидании заседания суда, об оскорбительном отношении СМИ. Но программа не вышла.

По ее убеждению, человек, который смог затащить ее в скандал, скорее всего, устроил так, чтобы программа не оказалась в эфире.