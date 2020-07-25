Родион Газманов опубликовал видео встречи с мамой

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25 июля 2020, 13:03 [ «Аргументы Недели» ]

Родион Газманов, фото: vk.com/rodiongazmanov

Певец, сын артиста Олега Газманова Родион устроил сюрприз для своей матери, которая живет в Калининграде. У Газманова-младшего планировалась работа в самом западном российском городе, на родине его родителей.

Родион почти никогда ничего не рассказывает о своей маме. Его родители развелись много лет назад. Отец и сын живут в Москве. А мама, как раскрыл Родион Газманов, живет в Калининграде.

Отправляясь в Калининград, он задумал устроить маме сюрприз. Договорился с водителем, чтобы он предупредил Ирину, и она находилась дома.

Видеозапись неожиданного приезда к матери Газманов-младший выложил в Инстаграм. Судя по видео, мать очень обрадовалась такому сюрпризу, приезд Родиона стал для Ирины настоящим праздником.

Женщина немного пожурила взрослого сына за то, что он ее не предупредил.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rodion Gazmanov (@rodder13) 24 Июл 2020 в 4:01 PDT

Она хотела бы порадовать сыночка домашней едой. Но, по мнению Родиона, сюрприз удался.

"Конечно приятный", "Как приятно, мамины объятия ни с чем не сравнить", - комментируют поклонники Родиона Газманова.

Старшему сыну Олега Газманова под 40, но Родион до сих пор не собрался жениться и не подарил родителям внуков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rodion Gazmanov (@rodder13) 24 Июл 2020 в 12:05 PDT