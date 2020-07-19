Стас Барецкий, попав в ДТП в Петербурге, устроил шоу
19 июля 2020, 20:46[ «Аргументы Недели» ]Источник: 78.ru
Шоумен и музыкант Стас Барецкий воскресным вечером в центре Петербурга на пересечении Невского проспекта с Литейным "чуть-чуть боднул" автомобиль ДПС и разместил видео первых минут после аварии.
К счастью, столкновение было несильным и в аварии никто не пострадал. На Барецкого составили несколько протоколов и попросили убрать тонировку со стекол. Известный фрик не смог это происшествие оставить без шоу и записал небольшое видео, на котором старается столкнуть машину ДПС с места. "Я ехал, а они чё-то впереди начали меня тормозить, и я с размаху в них въехал. Ну не сильно, а так, чуть-чуть боднул, а они до меня докопались. Протоколы составили", - пожаловался Барецкий.
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