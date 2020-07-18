Порошина показала видео со своим мужчиной на море

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18 июля 2020, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Порошина, фото из соцсети

Актриса, многодетная мама Мария Порошина более года назад родила пятого ребенка, долгожданного сына.

Но имя отца своего маленького Андрея актриса до сих пор не назвала.

Бывшему супругу Марии, отцу ее трех дочек Илье Древнову даже пришлось судиться, доказывать в суде, что отец мальчика не он.

Во время беременности сыном Мария Порошина отдыхала на Кипре, и поклонники актрисы решили, что ее новый возлюбленный - иностранец. Но это оказалось не так. Близкая подруга Марии Порошиной поделилась, что актриса замуж не вышла, но у ее есть любимый человек, он русский.

Недавно Порошина показала видеозапись отдыха на море. Она ныряет в воду с плеч крепкого черноволосого мужчины. Ролик подписан - "Воспоминания", - сообщает портал "7 Дней", опубликовавший видео. Вероятно, актриса ранее отдыхала с возлюбленным на море.

А в этом году поездку на море пришлось отложить из-за коронавируса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna) 11 Июл 2020 в 1:21 PDT