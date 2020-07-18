В сети появилось фото, как Стас Пьеха коротко подстригся, но не побрился

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18 июля 2020, 17:36 [ «Аргументы Недели» ]

Стас Пьеха, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В сети появилось фото, как певец Стас Пьеха коротко подстригся, но не побрился, оставил пышные усы. 39-летний артист представил себя в обновленном имидже. Пьеха побрился наголо. Отпустить бороду, как сейчас модно у мужчин, он не решился, а вот усы отрастил, не бреет.

Стас Пьеха разместил фото из салона красоты, о позже показал результат работы своего мастера. Но поклонников певца его новый образ разочаровал. Большинство его подписчиков решили, что Пьеха с усами и без волос прибавил себе возраст, выглядит постаревшим. "Прибавил возраст", "Постарел, или такой образ ему не идёт", "Вообще-то красоту ничем не испортишь, но... зачем добавлять 20 лет к своему возрасту. Еще успеешь и состариться и полысеть", - комментируют фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фан-клуб любимого Стаса Пьехи❤ (@staswolfiehafan) 17 Июл 2020 в 10:23 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Звездный Мир (@_world_stars_news_) 17 Июл 2020 в 10:16 PDT