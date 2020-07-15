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Известная бьюти-блогер внезапно скончалась во время беременности

, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

Известная бьюти-блогер внезапно скончалась во время беременности
фото: pixabey

Популярная бьюти-блогер Николь Теи ждала рождение сына, но внезапно скончалась на восьмом месяце беременности.

Эту информацию подтвердили ее родственники в социальной сети. Мать блогера сообщила, что Николь покинула этот мир в 24 года. 

За аккаунтом Николь Теи следили более 224 тыс. человек. Девушка прославилась в социальных сетях благодаря своим бьюти-секретам и хип-хоп танцам.

ЕСт

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