Анастасия Волочкова опровергла слухи о том, что застряла на тренажере при демонстрации шпагата
14 июля 2020, 18:32[ «Аргументы Недели» ]Источник: ПолитЭксперт
Несколько дней назад на страничке в социальной сети балерина Анастасия Волочкова опубликовала видео. На этот раз она продемонстрировала свой шпагат на тренажере. Зафиксировав одну ногу, Волочкова сделала второй размах. Так балерина продемонстрировала свой шпагат вниз головой.
Ролик обрывается на словах "как отсюда выбраться?". Поклонники подумали, что балерина попросту застряла, и посмеялись.
Подписчики предположили, что балерина не знает элементарных правил пользования тренажерами, но позже танцовщица опровергла эти домыслы. Анастасия опубликовала новое видео из фитнес-зала, где продемонстрировала, как забирается, выполняет шпагат и слезает самостоятельно с тренажера.
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