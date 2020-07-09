Алибасов-старший продемонстрировал неадекватное поведение
9 июля 2020, 18:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: NEWS.ru
Бари Алибасов — младший посетил отца, проходящего лечение в психиатрической больнице. Он привёз ему детское питание, цветы, фрукты и рассказал, что уже несколько месяцев его пытаются отравить из-за квартиры. При этом Алибасов-старший продемонстрировал явно неадекватное поведение: он не смог вспомнить, сколько времени уже находится в больнице, когда был последний раз дома , что в разводе с Лидией Федосеевой-Шукшиной.
По словам сына, Алибасов явно не в себе. Про жену сын ему рассказал, что она уже тоже «сошла с ума окончательно» и дочь Ольга оформляет над ней опеку. Также Алибасов -младщий сообщил отцу, что «Ольга подговорила» споить его некачественным алкоголем, так как если он умрёт, то половина квартиры отойдёт ей.
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