Почем нынче стоит ремонт? Порядка 30 миллионов рубликов, но можно и по бартеру, особенно если ты Ольга Бузова

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

7 июля 2020, 17:10 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Бузова делает ремонт в новой квартире. И хлопот у нее, как у любой хозяйки недвижимости, как говорится хоть отбавляй. Когда певица стала обладательницей 220-метровых апартаментов на Мосфильмовской улице в элитном ЖК «Вишневый сад» радости не было предела.

Фасады дома отделаны натуральным деревом и камнем. В квартире высокие потолки и панорамные окна, которые выходят сразу на три стороны. На территории фитнес-клуб, ресторан, супермаркет, а рядом гольф-клуб и МГУ, хотя последнее Ольге точно без надобности. Выложила тогда королева «Дома-2» 120 миллионов своих кровных рублей, выкупив целый этаж.

Но, как известно, мало купить стены, нужно еще их сделать домом. А вот ремонт Бузова делает по бартеру. Как пишет канал «Курятник», Оля заказала итальянский диван за 2,5 млн рублей и кровать за 913 тысяч. Не поскупилась и на освещение - навесная люстра в зал за 1,2 млн и напольные светильники за 300 тыс. Паркет, плитка и другие строительные материалы на общую сумму больше 10 миллионов рублей звезде тоже достались даром, ну как – придется за это постить фоточки в Instagram.

Общая стоимость квартиры вместе с ремонтом может перевалить за 150 миллионов рублей. Ждем снимков Олиного унитаза, который она, скорее всего, тоже получит по бартеру.