Оперная певица Мария Максакова снялась в откровенном видеоклипе

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6 июля 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

Оперная певица Мария Максакова предстала перед публикой в абсолютно голом виде. Вместо оперной арии она снялась в откровенном шлягере «Пандемия любви». Ничего подобного никогда раньше Мария себе не позволяла.



Максакова - бывший депутат Госдумы России, получившая на Украине вместе с мужем вид на жительство. После расставания со старшими детьми, супругом, а также разрывом отношений с матерью, Мария смогла найти силы и вернуться на оперную сцену с яркими премьерами.



Композитор и пианист Сергей Чечетко считает, что в лёгком музыкальном жанре можно впасть в примитив, однако с Максаковой этого не произошло. «Она легко и изобретательно прошла по лезвию бритвы» - говорит музыкант. Мелодию для клипа Максакова придумала сама. Она получилась весьма парадоксальной.



Мария отмечает, что на Украине ей всё нравится: люди доброжелательные и приветливые. Чтобы оставаться на сцене, приходится поддерживать себя в правильной физической форме. Здесь разнообразная кухня, блюда очень вкусные и требуется ограничивать себя, чтобы не набрать лишние килограммы.

Максакова добавила, что ей не хватает общения со старшими детьми, которые живут с отцом в Москве. Младший сын Ванечка живёт с ней, он себя очень хорошо чувствует.



