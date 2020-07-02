Топ-5 скандалов Анастасии Волочковой. Настя как ненастье для окружающих

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2 июля 2020, 02:48 [ «Аргументы Недели», Екатерина Желтухина ]

фото: соцсети

Анастасия Волочкова - балерина, танцовщица и общественный деятель, но многим из нас она знакома не своим творчеством, а скандальными историями, в эпицентре которых находится. Мы решили собрать пачку скандалов балерины, с которой она не расстается.

Крайний скандал Анастасии с полицейскими, произошедший в Дивеево, может закончиться для артистки судимостью. Так заявил в беседе с «Вечерней Москвой» адвокат, член центрального совета Ассоциации юристов России Александр Трещев. В конце прошлой недели Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram фотографии из Серафимо-Дивеевского монастыря, хотя Дивеево закрыто на карантин. Позже в сети появилось видео, в котором балерина скандалит с представителя администрации и полицейскими, которые составили протоколы и выписали штрафы нарушителям. На видеозаписи Анастасия обещает «своим именем урегулировать этот процесс».

Анастасия Волочкова — поклонница пляжного отдыха, поэтому зимой всегда отправляется в страны, где можно наслаждаться жарким солнцем и позировать на прибрежном песке. В 2011 году балерина буквально «взорвала» Интернет своей провокационной фотосессией в стиле «ню», сделанной на Мальдивах. Тем не менее после отдыха на Мальдивах балерина стала желанным гостем ток-шоу, где ей задавали вопросы по поводу снимков.

Балерина множество раз обвиняла бывшего гражданского супруга в краже денег. Волочкова обращалась в полицию с заявлением о том, что Игорь Вдовин якобы пытался мошенническим путем получить от нее около 100 млн рублей, используя недвижимость в Астрахани. Как ранее отмечали представители Волочковой, таким образом он пытается погасить перед ней свой долг в размере 3 млн долларов.

Анастасия Волочкова судилась со своим водителем. Балерина считает, что ее бывший водитель Александр Скиртач, обвиняемый в хищении у нее денег и ноутбука, должен сесть в тюрьму. Она согласилась с позицией прокуратуры, которая потребовала для экс-шофера 3 года лишения свободы. Более того, артистка хотела бы, чтобы и супругу подсудимого привлекли к уголовной ответственности как соучастницу преступлений.

Конфликт между Ксенией Собчак и Анастасией Волочковой длится уже больше 10 лет. В различных интервью они нелестно отзываются друг о друге, а также намекают, что причиной давней ссоры стал мужчина. Так, по мнению Ксении Собчак, балерина увела ее жениха, председателя совета директоров энергетической компании «Феникс-Холдинг», Вячеслава Лейбмана.

«У нее произошел роман с моим молодым человеком. А мы с Настей дружили, я была человеком, который ей первым показал Москву, кстати, по просьбе моей мамы. Это она мне так удружила. У нас был реальный конфликт с предательством», — сказала Ксения.

В свою очередь Анастасия решила постоять за себя. Она отметила, что никогда не уводила у Собчак мужчин, а в столицу попала раньше дочки мэра, поэтому та никак не могла «показать ей Москву». Балерина подчеркнула, что на тот момент жила с Сулейманом Керимовым и не была заинтересована в ком-либо еще. Также Волочкова заявила, что в свое время из зависти юная Собчак толкнула ее с лестницы на светском мероприятии, а также облила красным вином на показе Джанни Версаче.