Сергей Гармаш назвал отличия современных артистов: «Я сам себе покупал билет на съемки»

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1 июля 2020, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

фото: Сергей Гармаш, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Известный актер Сергей Гармаш объяснил, чем отличаются условия молодых артистов от тех, когда он был в начале своего творческого пути. Он считает, что их работа на площадке во многом изменилась.

«… молодым артистам действительно жить стало лучше и веселее. Раньше мы выезжали на съемки натуры на одном автобусе. Он был наполовину костюмерной, наполовину автобусом для артистов … На сегодняшний день молодой артист, который, может быть, вообще впервые попал на площадку, находится в более комфортных бытовых условиях. У него есть вагончик, обед, такси», - пояснил он.

Гармаш отметил, что сам покупал себе билеты в другие города, хотя долго снимался на тот момент в кино. Он отметил, что оплачивал его не сам, но должен был показать всем диспетчерам по транзиту телеграмму, что его вызвали на съемки.

«Ругать их не стану, но, безусловно, кирпичи в их сторону у меня есть. Но это больше именно к тем, кто проводит всю свою жизнь в социальных сетях … с закидонами из серии: «Я не буду перерабатывать, у меня райдер!» Такое бывает … Не может она быть повсеместно плохая. Она может ошибаться, заблуждаться, но без нее и «кина не будет», - резюмировал актер.