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Певица Асель Кадырбекова серьезно пострадала в ДТП, госпитализирована в реанимацию. Впала в кому

, 07:22 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Асель Кадырбекова серьезно пострадала в ДТП, госпитализирована в реанимацию. Впала в кому
Асель Кадырбекова, фото из соцсети

В Киргизии певица, блогер Асель Кадырбекова впала в кому. 29-летняя Асель серьезно пострадала в дорожно-транспортном происшествии в минувшую пятницу в Бишкеке.  Автомобиль Toyota Camry, в котором находилась певица, супруга известного киргизского певца Нурлана Насипа, столкнулся с автомобилем ГБР (группы быстрого реагирования).

Асель сразу госпитализировали в центр травматологии и ортопедии в Бишкеке. Руководитель Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии рассказал, что у девушки открытая черепно-мозговая травма, поврежден головной мозг, переломы ключицы и шейных позвонков. Врачи надеются провести Кадырбековой операцию, когда она выйдет из комы, - передает Sputnik-Кыргызстан.

Момент, как автомобиль охраны на огромной скорости врезался в машину Toyota, который, по предварительной информации, вела артистка, запечатлили камеры видеонаблюдения.

Асель Кадырбекова не только поет, но активно развивает свой блог в соцсетях. У нее два миллиона подписчиков в Instagram. Клипы артистки на YouTube набирают огромное число просмотров.

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