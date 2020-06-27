Лолита похвалилась, что когда она в маске, с ней на улице знакомятся молодые люди

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27 июня 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]

Лолита Милявская, фото: Natalya Loginova, globallookpress.com

Лолита Милявская похвалилась, что к ней после самоизоляции на улице начали приставать молодые люди. Артистка шутит, что в маске она выглядит моложе. Режим самоизоляции в Москве значительно смягчен, но маски положено носить в общественных местах и магазинах.

Лолита - человек законопослушный. 56-летняя певица надевает на улицу маску и перчатки, особенно если выходит в магазин.

Недавно Милявская развелась с пятым мужем Дмитрием Ивановым и очень похудела. А когда открылись салоны красоты, звезда поспешила и прическу изменить, укоротила волосы.

Стройная, в коротеньких шортах, с модной стрижкой и в маске идет Лолита по улице. И мужчины не могут спокойно мимо пройти. Делают предложения. "Это круто!" - считает Милявская.

Певица опубликовала в Инстаграм видео и написала: "Я вышла из дома за черешней. Иду, а со мной молодежь начала знакомиться. Типа съем. Все было прекрасно, пока я не сняла маску и не начала разговаривать. Это так круто! Маска помогает тебе быть не старородящей!" — порадовалась женщина.